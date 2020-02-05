С чего бы это я заговорил о хорошем настроении в рубрике про массаж, как массаж обеспечит хорошее настроение. И вообще, почему вдруг возникла тема хорошего настроения, и как оно влияет на Ваше здоровье. Давайте разбираться.

Наверняка каждый замечал, что когда у человека хорошее настроение, то, как говориться и дело спориться, и чувствуешь себя лучше. Почему так происходит, как может плохое или хорошее настроение влиять на наше здоровье или тем более повседневную деятельность. И здесь мы вновь сталкиваемся с единством тела и психики. Я опять подвожу Вас к взаимосвязи массажа и психологии.

Взаимосвязь хорошего настроения и здоровья

Чтобы было понятнее начну издалека. У человека есть основные формы переживания эмоций и чувств, это:

аффект

стресс

страсть

фрустрация

настроение

Поскольку речь идет о настроении, тем более хорошем настроении, то первые четыре позиции рассматривать сейчас не буду, и перейдем непосредственно к настроению.

• Приведу классическое определение термина настроение из психологической литературы.

Настроение это – наиболее общее эмоциональное состояние, охватывающее человека в течение определенного периода времени и оказывающее существенное влияние на его психику, поведение и деятельность.

Настроение может возникать медленно, постепенно, а может охватить человека быстро и внезапно. Оно бывает положительным или отрицательным, устойчивым или временным.

Из определения понятно, что настроение — это общее эмоциональное состояние, т.е. у человека постоянно на протяжении какого-то отрезка времени происходят смены настроения. И в течении жизни идут смены настроения, один фон настроения, либо сниженный, либо ровный, или приподнятый фон меняет другой. Как плохое, так и хорошее настроение влияют на здоровье.

Как настроение влияет на здоровье

Немного психофизиологии. Поскольку настроение относят к эмоциям и чувствам, рассмотрим это явление шире, на примере эмоций. Чтобы было понятней обратимся к теории дифференциальных эмоций, которая определяет эмоцию как сложный процесс, имеющий нейрофизиологический, нервно-мышечный и феноменологический аспекты.

На нейрофизиологическом уровне эмоция определяется по электрохимической активности нервной системы, в частности, коры, гипоталамуса, базальных ганглиев, лимбической системы, лицевого и тройничного нервов.

На нервномышечном уровне эмоция — мимическая и пантомимическая деятельность, висцерально — эндокринные и иногда голосовые реакции.

На феноменологическом уровне эмоция проявляется либо как сильно мотивированное переживание, либо как переживание, которое имеет непосредственную значимость для субъекта.

Эмоция проявляется той силой, которая снабжает энергией все наши действия, составляя их основу. Они (эмоции) преобразуют фундаментальное возбуждение в соответствии с ситуацией, в которой необходимо действовать. Возбуждение трансформируется в специфические эмоции, а эмоции трансформируются в сенсорные и моторные действия. А пусковым механизмом для активации и мобилизации интеллектуальных и физических ресурсов организма, необходимых для решения каких-либо задач, которые надо решить, а при дефиците информации, времени или энергии, возникает эмоциональное напряжение.

К чему я веду, ко мне как к массажисту зачастую обращаются люди с жалобами на боли в мышцах шеи или спины, но причины этих явлений кроются не в сквозняках, и неадекватных физических нагрузках, а в хроническом психоэмоциональном напряжении.

Что такое психоэмоциональное напряжение

• К состоянию психоэмоционального напряжения можно отнести разнообразные неблагоприятные эмоциональные состояния, связанные с неудовлетворенностью основных жизненных потребностей: фрустрация, дискомфорт, стресс, тревога, депрессия, состояние неудовлетворенности и т.п.

Эмоциональное напряжение развивается в несколько стадий.

Мобилизация активности. Происходит повышение физической и умственной работоспособности, возникает вдохновение при решении нестандартных, творческих задач или при дефиците времени. Если такая мобилизация организма недостаточна, возникает вторая стадия эмоционального напряжения. Стеническая отрицательная эмоция. Происходит максимальная мобилизация всех ресурсов организма, выражающаяся в злости, ярости, одержимости. Если и этого недостаточно, возникает третья стадия. Астеническая отрицательная эмоция. Проявляется как состояние ужаса, тоски, “подкашиваются” ноги, “опускаются” руки. Эта стадия является своеобразным сигналом опасности, она призывает человека сделать другой выбор, отказаться от поставленной цели либо пойти другим путем к ее достижению. Игнорирование требований 3-й стадии неизбежно приводит к возникновению 4-й стадии Невроз: отсутствие выбора. И тогда возникают проблемы, приводящие в конечном итоге к физическому заболеванию.

• На развитие психоэмоционального напряжения обычно влияют условия жизни людей, социально-демографические показатели, личностные особенности. Отношения в семье, на работе, бытовые проблемы, способы проведения досуга, привычки, влияющие на здоровье и т.п. а возникшие неблагоприятные эмоциональные состояния через изменение нейрогуморальной регуляции, могут воздействовать на физиологические процессы в организме человека и способствовать развитию многих хронических заболеваний.

• В настоящее время данное состояние занесено в МКБ-10 под разделом z55-z65. Как «потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально экономическими и психосоциальными обстоятельствами».

Отсюда следует актуальность профилактики и лечения психоэмоционального напряжения и как его следствия – неврозов.

Как проявляется психоэмоциональное напряжение

Все наше тело реагирует на эмоциональный раздражитель, то есть любая неотработанная как отрицательная, так и положительная эмоция в критическом состоянии ведет к напряжению определенной мышцы или целой группы мышц. т.е. эмоции, которые мы чаще всего испытываем, можно прочитать по мышцам человека.

К примеру, в ситуации страха мышечное напряжение возникает автоматически: поднимаются плечи, шея втягивает в них голову, напрягаются руки и ноги (иногда они начинают даже трястись).

Или взять состояние дыхательной функции в момент эмоционального напряжения. Как инстинктивная реакция, на страх может быть задержка дыхания. Здесь мы получаем цепочку «стимул – реакция».

Иными словами, страх рефлекторно вызывает задержку дыхания, а задержка дыхания, в свою очередь, усиливает страх. Возникает порочный круг: «страх – задержка дыхания – страх – задержка дыхания – страх».

Даже фоновая идеомоторная «работа», будь то мысленное проигрывание конфликта, умственное напряжение и т.п. ведут к мышечному напряжение, которое в свою очередь посылает сигнал в мозг, а обратно мы получаем мышечное напряжение.

Так в коре головного мозга может образоваться доминанта Ухтомского. Это доминирующий очаг который будет постоянно посылать сигнал к мышцам и держать их в напряжении, т.е. мы получаем реверберацию возбуждения (замыкание сигнала на самом себе, т.е. по кругу).

Так при физическом перенапряжении и переутомлении, наряду с изменениями на ЭКГ отмечен гипертонус скелетной мускулатуры. При неврозах так же имеет место гипетонус мышц и повышение лактата и мочевины в крови.

Мы видим, что психо-эмоциональное перенапряжение может явиться причиной возникновения гипертонии, головной боли напряжения, неврозов, различных гормональных дисфункций, а также патологических изменений сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем (ряд психосоматических заболеваний).

Если говорить о клинических проявлениях, то здесь отмечается больший полиморфизм проявлений и тенденции к расширению симптоматики. От синдрома вегетативной дистонии, до тревожных состояний, навязчивых действий и т.д. и скорее всего, симптоматика будет зависеть от особенностей личности человека.

Массаж при психоэмоциональном напряжении

• При лечении, а тем более профилактики данного состояния применяют массаж (можно в комплексе с психотерапией, регуляцией режима труда и отдыха, прогулки на свежем воздухе, адекватная физическая нагрузка).

Известен гуморальный фактор массажа. Тканевые гормоны, принимающие участие в передаче нервных импульсов и регуляции сосудистого тонуса, под влиянием массажа переходят в активную форму и воздействуют на нервную и сосудистую системы, изменяя уровень их функционирования.

Такими веществами являются гистамин (производное аминокислоты гистидина), который вызывает расширение кровеносных сосудов, сокращение гладкой мускулатуры, повышение секреции соляной кислоты в желудке и др. реакции. И ацетилхолин (сложный эфир холина и уксусной кислоты, служащий медиатором нервных импульсов), оказывающий чаще обратное действие, а именно: при поступлении в кровь понижает кровяное давление, замедляет сердцебиение, усиливает перистальтику желудка и кишок.

• Под влиянием массажа в тканях образуются и другие вещества. Это эндорфин (нейропептид, обладающий морфиноподобным действием, – оказывает болеутоляющий и успокаивающий эффект) и серотонин (производное аминокислоты триптофана; синтезируется в центральной нервной системе и в клетках желудочно-кишечного тракта): медиатор проведения нервного импульса через синапс. Массаж так же уменьшает выработку кортизола (гормона стресса), что в результате способствует появленю хорошего настроения.

• Задачами массажа здесь будут:

нормализация психоэмоционального состояния

улучшение обменных процессов метаболизма тканей

улучшение корово и лимфообращения

снятия гипертонуса мышц

снять образовавшуюся доминанту цнс

нормализация сна.

Если состояние еще не перешло в хронический процесс, и не требует курсового лечения, можно ограничиваться разовыми сеансами общего расслабляющего массажа.

• Так что не доводите себя до того момента, когда необходимо лечение.

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