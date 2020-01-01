Миофасциальный релиз, метод создан в Америке, на основе метода Рольфинг. Другие названия – глубоко-тканный массаж (МГТ) или МФР (миофасциальный релиз). От английского «Deep Tissue Massage» и «Myofascial Release».

Мио-фасциальный релиз (массаж глубоких тканей) эффективная техника которой можно дополнять классический массаж. МФР в разы повышает результаты массажной процедуры, позволяя за пару сеансов добиваться эффекта в лечении болевых синдромом.

Цель и результат МФР

Цель воздействия миофасциального релиза — коррекция деформаций соединительной ткани (release – освобождение).

Объект воздействия метода не мышцы, а фасции. Таким образом, в результате применения МФР, получаем:

Освобождение спазмированных мышц, и соединительной ткани.

Функциональные, безболезненные мышцы.

Снимаем психофизические «зажимы».

Миофасциальная цепь

Фасции занимают достаточно большой объем в теле. Образно говоря фасция, это «футляр» для органов человека. Фасции связаны друг с другом и переходят с одного анатомического элемента на другой, образуя мышечно-фасциальные цепи. Поэтому деформация фасции в одном месте влияет на состояние органа или мышцы в другом звене мио-фасциальной цепи. Так воздействуя на фасцию в одном участке тела, происходят изменения и на других участках. Фасции под воздействием различных причин могут деформироваться и как следствие деформируют мышцу, приводя ее к болевым синдромам и дисфункциям. На уровне сосудов нарушается лимфо и кровообращение.

• Представьте: вы одели обувь меньшего размера, да еще и криво сшитую, как будет чувствовать себя стопа? В таком же положении находится мышца чей «футляр» из фасций деформирован.

Более обстоятельно о миофасциальных цепях можно почитать таких работах как Майерс Томас В. «Анатомические поезда» (Аnatomy Trains), Трэвэл, Симонс» Миофасциальные боли»

Миофасциальный релиз, основные отличия

МФР еще называют глубокий мышечный массаж и судя по названию можно легко ошибиться, приняв массаж глубоких тканей за привычный классический массаж выполненный в сильной и интенсивной форме. Такой подход только принесет вред.

• Для восстановления фасциальной ткани приемы классического массажа не подходят, т.к. фасциальная ткань имеет другие физические и химические свойства. Поэтому разработаны методы работы с соединительной тканью.

По технике мио-фасциальный релиз сильно отличается от классического массажа, т.к. выполняется с учетом анатомо-физиологических закономерностей соединительной ткани. Массаж глубоких тканей, безболезненная процедура, даже в период обострения.

Мио-фасциальный релиз бывает прямой и непрямой. И хотя здесь объект воздействия один и тот же, это фасция. Техники совершенно разные, и выбор техники определяется в каждом индивидуальном случае.

Когда применяют глубокий мышечный массаж

Приемы глубокого мышечного массажа включают в общую процедуру лечебного массажа. Для применения приёмов МГТ необходима визуальная и мануальная диагностика пациента, а также учет мио-фасциальных цепей.

Т.е. применять везде, где видим мышечное напряжение, не оправдано, и чревато осложнениями. Воздействовать нужно на первичную дисфункцию, которая может и не болеть. Пролечив первичный очаг, компенсаторное напряжение мышцы может пройти как следствие.

Роллеры для миофасциального релиза

Сейчас во многих фитнес клубах, и в продаже появились роллеры для миофасциального релиза, и меня периодически спрашивают насколько они эффективны, отвечаю.

• Для ежедневного домашнего пользования в профилактических целях, пойдет и даже рекомендую.

• Для лечения миофасциальных болевых синдромов лучше обратиться к специалисту, т.к. ни один резиновый (стеклянный, оловянный, деревянный) эрзац, не заменит человеческих рук, а главное знаний.