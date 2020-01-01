Расслабляющий массаж — массаж, применяемый с целью успокоить и привести в равновесие организм, это мгновенное средство ликвидации стресса и усталости.

Задача расслабляющего массажа, физическая и психологическая релаксация.

Что такое расслабляющий массаж

Бытует 2 ошибочных представления о расслабляющем массаже.

Интим услуги — тут все ясно, и правильно называется это по другому. СПА процедуры.

СПА действительно относятся к «релакс индустрии» , но основные услуги в СПА это косметические уходы и ритуалы (масляные массаж, обертывания, пилинги, легкие поглаживания и т.п.).

В СПА массажах акцент делают не на сам массаж, а на шоу (в хорошем смысле этого слова) ритуалы и антураж. Поэтому при поиске релакс процедур вам надо решить, что вам нужно.

Если нужны обстановка, внимание к вашей персоне и фетиш, тогда выбор в пользу СПА. Необходима «перезагрузка» нервной системы — записываетесь на расслабляющий массаж.

Мой подход к делу

Расслабляющий массаж в моем исполнении, это мягкое, и глубокое воздействие на мышцы и центральную нервную систему массажной техникой, направленной на расслабление нервной системы. В результате в центральной нервной системе активируются процессы торможения.

Релаксация в таком варианте это приятная и полезная процедура. Поможет при:

эмоциональном напряжении нервозности

тревоге

хронической усталости

последствиях стресса

бессоннице

снижении настроения при депрессивных и тревожных состояниях (как вспомогательное, симптоматическое средство)

вегетососудистой дистонии

удовлетворит неосознанную потребность в тактильных контактах, что важно с психологической точки зрения.

Механизм действия

Под действием такого массажа в кровь выбрасывается «позитивный гормональный коктейль». Тему уже раскрывал в статье “психоэмоциональное перенапряжение”. Поэтому чтобы не повторяться приведу простое, скорее обыденное объяснение пользы расслабления.

• При эмоциональной реакции происходит отклик на уровне мышц. Из курса физиологии известно, что два противоположных состояния не происходят одновременно, одно вытеснит другое.

Под действием расслабляющего массажа происходит релаксация мышечных групп, что в итоге приведет полному расслаблению (торможению) нервной системы, ликвидации очагов напряжения в коре головного мозга.

В результате получаем не медикаментозное средство, в борьбе со стрессом и пост стрессовыми состояниями.

• Если вам не хватает позитивного настроения, душевной бодрости, запишитесь на расслабляющий массаж. Это полноценный отдых всего за один час.