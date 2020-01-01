Сращение перелома, а также восстановление травмированных мягких тканей, процесс довольно длительный, особенно если это сложные травмы. И чтобы ускорить процесс консолидации (сращения) перелома, а также в восстановительном периоде после сращения, нужно делать восстановительный массаж.

Эффект от массажа при травмах

Массаж при переломах костей, и других травмах:

ускоряет процесс сращения костей

улучшает крово и лимфоток, нарушенный повязкой и снижением физической активности пациента

ускорит восстановление функций, подвижность, объем движения в поврежденной конечности

уменьшит отечность и болезненность мягких тканей

улучшит кровообращение в организме, нарушенное «лежачим режимом» или ограничением подвижности.

Восстановление после травм

При наложении гипсовой повязки, из-за бездействия конечности и сдавления сосудов гипсовой повязкой, на поврежденной конечности происходит ухудшение кровообращения, лимфотока. Поэтому скорость и качество восстановления здоровья и работоспособности после перелома костей и травм мягких тканей, зависит от компенсаторной перестройки всех органов и систем. Такой перестройки можно добиться применением массажа.

Исследования показывают, что сращение костной ткани в большей степени зависит от местного кровоснабжения травмированного участка, в частности от состояния кровоснабжения кости. И применение массажа при переломах костей физиологически обоснованно, так как создает наилучшие условия для сращения кости в местах перелома.

Механизм действия

Массаж при переломах улучшает крово и лимфоток, улучшает приводимость нервных волокон, восстановление поврежденной кости происходит значительно быстрее и эффективнее. Таким образом, массаж в случае перелома облегчит и ускорит выздоровление.

Если из-за травмы человек вынужден оставаться в постели длительное время, необходимо делать профилактический массаж спины и здоровых конечностей. Что является хорошей профилактикой застойных явлений, а также будет поддерживать в хорошем тонусе мышечную систему которая бездействует в результате постельного режима.