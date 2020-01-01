Лечебный массаж применяется с целью лечения и восстановления при большом списке заболеваний.

Несмотря на свою эффективность, процедура не относится к скоропомощьным средствам. Применяется как самостоятельный метод, так и в комплексе с медикаментозным лечением, ЛФК, физио (электро) процедурами.

Основные показания для лечебного массажа

Поддержание мышечного тонуса

Спазмы мышц (повышенное мышечное напряжение)

Мышечные боли (миофасциальный болевой синдром)

Боль и дискомфорт в спине

Боль в плече

Остеохондроз. Нарушение осанки. Проблемы с опорно двигательным аппаратом

Отеки

Головная боль напряжения

Хроническая усталость, нервные перенапряжения

Это обобщенный перечень возможностей медицинского массажа. Для точного ответа необходима индивидуальная консультация.

Отличия от других видов

• Каждый вид массажа положительно действует на организм. Но медицинский массаж применяется с целью лечебного воздействия при конкретном заболевании или состоянии. Процедуру выполняет массажист с медицинским образованием, понимающий физиологию процесса.

• Есть мнение что массаж нельзя применять при острых мышечных болях. Повторюсь, массаж не «скоропомощное» средство. Но, в ряде случаев мягкие мануальные техники уменьшают (или) ликвидируют боль.

• Существуют противопоказания к лечебному массажу. Необходима консультация специалиста.

Поиск массажиста

Тщательно подходите к поиску массажиста для медицинского массажа, неграмотно выполненная процедура спровоцирует ухудшение состояния, или вызовет обострение сопутствующего заболевания.

• Тактика лечебного массажа адаптируется под конкретный запрос, учитывая состояние пациента. Желательно ознакомиться с результатами исследований (МРТ, КТ, заключения лечащего врача и т.п.), хотя к сожалению далеко не каждый пациент проходит такие обследования, а обращаются к массажисту без них.• Лечебный массаж приоритетное направление в моей практике. Кроме массажных техник в процедуру я включаю мягкие мануальные и остеопатические техники, что ускоряет результат и уменьшает сроки лечения.

Результат лечебного массажа

Уменьшение (устранение) миофасциальных болевых синдромов.

Улучшение подвижности суставов.

Нормализация сна, нервной системы.

Повышение тонуса и эластичности мышц.

Улучшение процесса клеточного питания (трофики).

Улучшение обмена веществ.

Повышение настроения, общего тонуса.