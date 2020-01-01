Лечебный массаж применяется с целью лечения и восстановления при большом списке заболеваний.
Несмотря на свою эффективность, процедура не относится к скоропомощьным средствам. Применяется как самостоятельный метод, так и в комплексе с медикаментозным лечением, ЛФК, физио (электро) процедурами.
Основные показания для лечебного массажа
- Поддержание мышечного тонуса
- Спазмы мышц (повышенное мышечное напряжение)
- Мышечные боли (миофасциальный болевой синдром)
- Боль и дискомфорт в спине
- Боль в плече
- Остеохондроз. Нарушение осанки. Проблемы с опорно двигательным аппаратом
- Отеки
- Головная боль напряжения
- Хроническая усталость, нервные перенапряжения
Это обобщенный перечень возможностей медицинского массажа. Для точного ответа необходима индивидуальная консультация.
Отличия от других видов
• Каждый вид массажа положительно действует на организм. Но медицинский массаж применяется с целью лечебного воздействия при конкретном заболевании или состоянии. Процедуру выполняет массажист с медицинским образованием, понимающий физиологию процесса.
• Есть мнение что массаж нельзя применять при острых мышечных болях. Повторюсь, массаж не «скоропомощное» средство. Но, в ряде случаев мягкие мануальные техники уменьшают (или) ликвидируют боль.
• Существуют противопоказания к лечебному массажу. Необходима консультация специалиста.
Поиск массажиста
Тщательно подходите к поиску массажиста для медицинского массажа, неграмотно выполненная процедура спровоцирует ухудшение состояния, или вызовет обострение сопутствующего заболевания.
• Тактика лечебного массажа адаптируется под конкретный запрос, учитывая состояние пациента. Желательно ознакомиться с результатами исследований (МРТ, КТ, заключения лечащего врача и т.п.), хотя к сожалению далеко не каждый пациент проходит такие обследования, а обращаются к массажисту без них.• Лечебный массаж приоритетное направление в моей практике. Кроме массажных техник в процедуру я включаю мягкие мануальные и остеопатические техники, что ускоряет результат и уменьшает сроки лечения.
Результат лечебного массажа
- Уменьшение (устранение) миофасциальных болевых синдромов.
- Улучшение подвижности суставов.
- Нормализация сна, нервной системы.
- Повышение тонуса и эластичности мышц.
- Улучшение процесса клеточного питания (трофики).
- Улучшение обмена веществ.
- Повышение настроения, общего тонуса.