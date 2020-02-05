Боль в плече, очень распространенное состояние, которое доставляет много проблем в жизни человека.

Причины боли в плече могут находиться как в области плеча, так и в шее. Чаще это миофасциальные нарушения области плеча и импиджмент синдром.

Что такое импиджмент синдром

Импиджмент-синдром (ИС) это соударение или сдавливание сумки сустава и сухожилий, возникающее в процессе движении вращательной манжеты и акромиона.

Заболевание встречается практически у всех людей, чаще это средний и пожилой возраст, также часто у спортсменов. Бывает первичный и вторичный.

Первичный импиджмент синдром это — механическое раздражение надостной мышцы в узком пространстве.

Вторичны импиджмент это — результат сужения под-акромиального пространства из-за увеличения объема структур, которые проходят под акромиально-клювовидной дугой.

Причины первичного импиджмент синдрома

Врожденное изменение формы акромиального отростка, у некоторых людей форма акромиона имеет форму крючка, который трется о сухожилие.

Врождённое костное утолщение на переднем крае акромиона, из-за которого тоже возможно повреждение вращательной манжеты.

Причины вторичного ИС

Утолщение вращательной манжеты или бурсы вследствие окостенения или воспалительных процессов.

Посттравматическое смещение большого бугорка плечевой кости вверх.

Разрыв вращательной манжеты или сухожилия двуглавой мышцы плеча, при этом нарушается механизм давления на головку плечевой кости.

Нестабильность плечевого сустава вследствие слабости связок.

Снижение тонуса мышц вращательной манжеты.

Разрыв связок акромильно-ключичного сустава.

Посттравматические деформации акромиального и клювовидного отростков, а также большого бугорка плечевой кости.

Швы, рубцы.

Симптомы

На ранних стадиях могут быть незначительные боли в плече, на которые обычно не обращают внимания. В дальнейшем проблемы усиливаются и возможны:

отечность передней плечевой области;

боль при подъеме руки и повышенная чувствительность плеча;

тугоподвижность плечевого пояса;

слабость мышц и потеря подвижности;

онемение плеча «замороженное плечо»;

болезненность (часто очень сильная) и ограниченность движений.

Лечение, массаж при боли в плече

Наряду с медикаментозным лечением назначают электро-процедуры и массаж.

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