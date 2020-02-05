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© Михаил
боль в плече

Боль в плече, импиджмент синдром

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Боль в плече, очень распространенное состояние, которое доставляет много проблем в жизни человека.
Причины боли в плече могут находиться как в области плеча, так и в шее. Чаще это миофасциальные нарушения области плеча и импиджмент синдром.

Что такое импиджмент синдром

Импиджмент-синдром (ИС) это соударение или сдавливание сумки сустава и сухожилий, возникающее в процессе движении вращательной манжеты и акромиона.

импиджмент синдром

Заболевание встречается практически у всех людей, чаще это средний и пожилой возраст, также часто у спортсменов. Бывает первичный и вторичный.

  • Первичный импиджмент синдром это — механическое раздражение надостной мышцы в узком пространстве.
  • Вторичны импиджмент это — результат сужения под-акромиального пространства из-за увеличения объема структур, которые проходят под акромиально-клювовидной дугой.

Причины первичного импиджмент синдрома

  • Врожденное изменение формы акромиального отростка, у некоторых людей форма акромиона имеет форму крючка, который трется о сухожилие.
  • Врождённое костное утолщение на переднем крае акромиона, из-за которого тоже возможно повреждение вращательной манжеты.

Причины вторичного ИС

  • Утолщение вращательной манжеты или бурсы вследствие окостенения или воспалительных процессов.
  • Посттравматическое смещение большого бугорка плечевой кости вверх.
  • Разрыв вращательной манжеты или сухожилия двуглавой мышцы плеча, при этом нарушается механизм давления на головку плечевой кости.
  • Нестабильность плечевого сустава вследствие слабости связок.
  • Снижение тонуса мышц вращательной манжеты.
  • Разрыв связок акромильно-ключичного сустава.
  • Посттравматические деформации акромиального и клювовидного отростков, а также большого бугорка плечевой кости.
  • Швы, рубцы.

Симптомы

На ранних стадиях могут быть незначительные боли в плече, на которые обычно не обращают внимания. В дальнейшем проблемы усиливаются и возможны:

  • отечность передней плечевой области;
  • боль при подъеме руки и повышенная чувствительность плеча;
  • тугоподвижность плечевого пояса;
  • слабость мышц и потеря подвижности;
  • онемение плеча «замороженное плечо»;
  • болезненность (часто очень сильная) и ограниченность движений.

Лечение, массаж при боли в плече

Наряду с медикаментозным лечением назначают электро-процедуры и массаж.
Если вас беспокоят боли в плече, звоните, лечебный массаж включая миофасциальный релиз, мягкие мануальные техники, даст хороший эффект при лечении боли в плече.

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