Боль в плече, очень распространенное состояние, которое доставляет много проблем в жизни человека.
Причины боли в плече могут находиться как в области плеча, так и в шее. Чаще это миофасциальные нарушения области плеча и импиджмент синдром.
Что такое импиджмент синдром
Импиджмент-синдром (ИС) это соударение или сдавливание сумки сустава и сухожилий, возникающее в процессе движении вращательной манжеты и акромиона.
Заболевание встречается практически у всех людей, чаще это средний и пожилой возраст, также часто у спортсменов. Бывает первичный и вторичный.
- Первичный импиджмент синдром это — механическое раздражение надостной мышцы в узком пространстве.
- Вторичны импиджмент это — результат сужения под-акромиального пространства из-за увеличения объема структур, которые проходят под акромиально-клювовидной дугой.
Причины первичного импиджмент синдрома
- Врожденное изменение формы акромиального отростка, у некоторых людей форма акромиона имеет форму крючка, который трется о сухожилие.
- Врождённое костное утолщение на переднем крае акромиона, из-за которого тоже возможно повреждение вращательной манжеты.
Причины вторичного ИС
- Утолщение вращательной манжеты или бурсы вследствие окостенения или воспалительных процессов.
- Посттравматическое смещение большого бугорка плечевой кости вверх.
- Разрыв вращательной манжеты или сухожилия двуглавой мышцы плеча, при этом нарушается механизм давления на головку плечевой кости.
- Нестабильность плечевого сустава вследствие слабости связок.
- Снижение тонуса мышц вращательной манжеты.
- Разрыв связок акромильно-ключичного сустава.
- Посттравматические деформации акромиального и клювовидного отростков, а также большого бугорка плечевой кости.
- Швы, рубцы.
Симптомы
На ранних стадиях могут быть незначительные боли в плече, на которые обычно не обращают внимания. В дальнейшем проблемы усиливаются и возможны:
- отечность передней плечевой области;
- боль при подъеме руки и повышенная чувствительность плеча;
- тугоподвижность плечевого пояса;
- слабость мышц и потеря подвижности;
- онемение плеча «замороженное плечо»;
- болезненность (часто очень сильная) и ограниченность движений.
Лечение, массаж при боли в плече
Наряду с медикаментозным лечением назначают электро-процедуры и массаж.
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